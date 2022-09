JPMORGAN stuft GSK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einem Telefongespräch mit der Konzernchefin auf "Neutral" belassen. Emma Walmsley halte die Kursreaktion im Zusammenhang mit den Zantac-Rechtstreitigkeiten für übertrieben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Managerin habe auf den fehlenden wissenschaftlichen Nachweise verwiesen, dass das Reflux-Mittel tatsächlich Krebs verursache. Zudem habe sie sich positiv mit Blick auf die Gürtelrose-Impfung Shingrix geäußert. Hier könne der Gegenwind durch das Auslaufen des Patents in den USA im Jahr 2026 durch Verkäufe außerhalb der Vereinigten Staaten ausgeglichen werden./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 17:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,78 % auf 15,72EUR erreicht.