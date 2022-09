Traum vom Eigenheim für die Mittelschicht ausgeträumt? Ungesunde Wohnkostenbelastung in den meisten Städten

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse für 80 Großstädte zur Wohnkostenbelastung

von Singles mit unterschiedlichem Einkommen beim Kauf einer

60-Quadratmeter-Wohnung zeigt:



- Mittleres Einkommen von 3.500 Euro brutto: Singles verbrauchen in 56 von 80

Großstädten mehr als 30 Prozent ihres Gehalts für die Rückzahlung des

Darlehens

- Selbst Besserverdiener (Bruttoeinkommen: 5.000 Euro) können sich in 35

Großstädten nur schwer eine eigene Wohnung leisten

- Besonders in teuren Städten wie München, Hamburg und Frankfurt ist der

Immobilienkauf kaum mehr zu stemmen

- Mit dem Mindestlohn ist Wohneigentum in nahezu allen Städten unbezahlbar