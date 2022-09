Erster Patient in prospektive, randomisierte Studie zu Erektionsstörungen mit SELUTION SLR aufgenommen

An der PERFECT-SELUTION FIM-Studie (PElvic Revascularization For EreCTiledysfuction-SELUTION First-In-Man) nehmen insgesamt 54 Patienten teil, die an einer Verengung der distalen Arteria pudendalis interna und an ED leiden. Sie werden nach dem Zufallsprinzip entweder mit SELUTION SLR oder einer einfachen Ballonangioplastie (POBA) behandelt und anschließend 12 Wochen lang beobachtet. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie ist die durch Computertomographie (CT) definierte angiographische binäre Restenose (>50% Lumen-Durchmesser-Stenose) und der primäre Sicherheitsendpunkt ist die Rate der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse.

„Wir freuen uns, diese Studie an einer so leidgeprüften Patientengruppe zu beginnen. Wir hoffen, dass diese Studie diesen Patienten eine bessere Chance auf ein normales Leben gibt, und sind gespannt auf die Ergebnisse", so Tzung-Dau Wang, Professor für Medizin und Direktor des Herzkatheterlabors am National Taiwan University Hospital, der bei mehr als 500 Patienten mit arteriogener Erektionsstörung eine Angioplastie der Pudendus- und Penisarterien mit herkömmlichen Geräten (POBA und/oder Stents) durchgeführt hat und einräumte, dass bei mehr als 30% der behandelten Patienten eine Restenose auftrat. „Wir brauchen eine hochmoderne Technologie, um diese Barriere zu überwinden. Wir freuen uns, diese Studie zu starten: Der erste Patient hat gut auf diese Therapie angesprochen."

„Wir sind mit den klinischen Ergebnissen dieser Technologie in vielen Anwendungsbereichen sehr zufrieden: In-Stent-Restenose, koronare Neuerkrankung, sowohl unterhalb als auch oberhalb des Knies, AV-Fistel und jetzt auch erektile Dysfunktion. Diese Kombination aus Medikament und Gerät scheint sehr vielseitig zu sein, und wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser von Ärzten initiierten Studie, da dies eindeutig ein ungedeckter Bedarf ist, der das Leben von Hunderten von Millionen Menschen betrifft", fügte Jeffrey B. Jump, Chairman und CEO von MedAlliance, hinzu.