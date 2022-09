Mobileum wird im Gartner® "Market Guide for CSP Service and Network Assurance Solutions" als repräsentativer Anbieter für das Jahr 2022 genannt

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein

weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und

Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Service Assurance sowie

Subscriber Intelligence, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in

Gartners " Market Guide for CSP Service and Network Assurance Solutions

(https://www.gartner.com/en/documents/4016849) " als repräsentativer Anbieter

auf dem Markt für CSP-Service- und Netzwerksicherungslösungen für das Jahr 2022

aufgeführt wird.



Laut Gartner ist die "Modernisierung der Service- und Netzwerksicherheit

entscheidend für viele CSP-Ziele wie automatisierte Abläufe, Verbesserung der

Kundenerfahrung, absichtsgesteuerte Orchestrierung und verbesserte 5G-Dienste."