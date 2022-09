ROBOYO STÄRKT CYBERSECURITY- UND SOFTWARE-KOMPETENZEN MIT STRATEGISCHER AKQUISITION VON WEMAKE

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Roboyo Group (https://roboyo.global

/de/?utm_source=pr+newswire&utm_medium=press+release&utm_campaign=wemake&utm_con

tent=germany) , das weltweit größte Unternehmen für professionelle

Dienstleistungen im Bereich der Hyperautomatisierung, hat heute bekannt gegeben,

dass WeMake in seine Reihen aufgenommen wird. Damit stärkt die Roboyo Group ihre

europäische Präsenz und festigt ihre Strategie für globales Wachstum.



WeMake wird Roboyo mit einer Reihe erfahrener Automatisierungs- und

Cybersicherheitsspezialisten verstärken und die globale Präsenz des Unternehmens

auf über 500 Mitarbeiter/innen an Standorten in 20 Städten in 13 Ländern und auf

3 Kontinenten erhöhen.





Nicolas Hess, Mitgründer und CEO von Roboyo , erklärt: "Wir freuen uns sehr überdie Zusammenarbeit mit WeMake! Als Branchenführer bei der Implementierung vonBPM-Lösungen, Cybersicherheit und IMS wird die Aufnahme von WeMake in die Gruppenicht nur unsere Präsenz im Bereich der Hyperautomatisierung stärken, sondernauch unsere geografische Präsenz in Bezug auf Talente und Kunden in Portugal unddarüber hinaus erweitern."Beide Unternehmen haben sich durch ihr umfassendes technisches und ProzessKnow-how einen Namen gemacht. Durch die Aufnahme von WeMake in die Gruppe wirdRoboyo sein Angebot für Kunden in den Bereichen Geschäftsprozessmanagement(BPM), Informationssicherheit, Cybersicherheit und Pen-Tests erweitern. Diespasst perfekt zu Roboyos Mission, den Wert für die Kunden zu steigern und dasexponentielle Potenzial der Hyperautomatisierung zu nutzen, um dieLeistungssteigerung von kleinen Schritten auf ein Maximum zu erhöhen."Wir freuen uns sehr, der Roboyo Group beizutreten. Als führendes Unternehmen inder BPM-Implementierung und mit unseren Stärken in den Bereichen Cybersecurity,Compliance und Business Continuity ergänzen wir dieHyperautomatisierungsexpertise von Roboyo perfekt und schaffen so einbeeindruckendes Angebot für unsere Kunden."Luis Barreiros und Pedro Carneiro, Mitbegründer von WeMakeDas 2016 in Deutschland gegründete Unternehmen Roboyo arbeitet bereits mitvielen der Fortune 500 Unternehmen zusammen und ermöglicht es Unternehmen, dasgesamte Spektrum der Hyperautomatisierungstechnologien von RPA, BPM undkünstlicher Intelligenz (KI) bis hin zu intelligenter Dokumentenverarbeitung(IDP), maschinellem Lernen (ML) und mehr zu nutzen.Mit dieser jüngsten Akquisition wird Roboyo das Machbare auf neue und innovativeWeise auf die nächste Stufe heben und den dynamischsten Unternehmen zu schnellemErfolg verhelfen.Über RoboyoRoboyo unterstützt seine Kunden dabei, dasgesamte Spektrum der KI-gestützten Automatisierungstechnologien zu nutzen undhybride Mensch+Digital-Arbeitskräfte zu schaffen, die die Unternehmensleistungum ein Vielfaches steigern.Dieser ganzheitliche Ansatz der Prozessautomatisierung hilft Unternehmen dabei,ihre Abläufe umzugestalten und Prozesse um ein Vielfaches schneller, zu einemBruchteil der Kosten und ohne Fehler auszuführen.Dies hat Roboyo den Ruf eingebracht, Unternehmen erfolgreich in die Lage zuversetzen, sich an ein sich schnell veränderndes Betriebsumfeld anzupassen undeine höhere Unternehmensleistung zu erzielen.Über WeMakeWeMake - Tecnologias de Informação, Lda wurde 2002 inPortugal gegründet und ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen BusinessProcess Management (BPM), maßgeschneiderte Softwareentwicklung, Cybersicherheitund digitale Transformation. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung undImplementierung von maßgeschneiderten Lösungen, um die Rentabilität undCybersicherheit der Kundenunternehmen zu verbessern, Prozesse zu optimieren undKosten durch technisch fortschrittliche Lösungen zu senken.