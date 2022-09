WARBURG RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach der Anhebung des Konzernausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Sowohl der August als auch die ersten Tage im September seien beim Autovermieter deutlich besser gelaufen als anfangs erwartet, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle makroökonomische Unsicherheit sollte der wichtigste Grund für den sehr breiten Zielkorridor sein, wobei das Unternehmen in stabilen Märkten das obere Ende seines Ausblicks erreichen dürfte./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,29 % auf 99,60EUR erreicht.