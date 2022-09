"Es sieht so aus, als ob die Zinssätze stark ansteigen müssen (in Richtung des oberen Endes der Spanne von 4,5 bis 6 Prozent)", schrieb der Milliardär und Gründer von Bridgewater Associates in einem LinkedIn-Beitrag vom Dienstag.

Und weiter: "Das wird das Kreditwachstum des privaten Sektors verringern, was wiederum die Ausgaben des privaten Sektors und damit die Wirtschaft beeinträchtigen wird." Eine Erhöhung der Zinsen auf etwa 4,5 Prozent würde zu einem Einbruch der Aktienkurse um fast 20 Prozent führen, fügte er hinzu.