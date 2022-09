NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Kone von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 52 Euro angehoben. Die großen Aufzug- und Fahrtreppenhersteller seien exzellente Unternehmen, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und dies trotz negativer Aussichten auf dem chinesischen Absatzmarkt. Die Bewertung von Kone habe zudem mehrjährige Tiefstände erreicht im Vergleich zu Schindler und zu anderen qualitativ hochwertigen Industriegüterproduzenten./bek/mis

Die Kone Registered (B) Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,52 % auf 40,57EUR erreicht.



