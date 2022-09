BERENBERG stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt nach der Anhebung des Konzernausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das dritte Quartal sei beim Autovermieter besser angelaufen als erwartet, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einer der wichtigsten Treiber der neuen Prognose dürften Preissteigerungen gewesen sein, mutmaßt die Expertin. Sie sieht nun ein Aufwärtspotenzial von bis zu sieben Prozent für die Markterwartungen an den Vorsteuergewinn. Ihre eigenen Annahmen hob sie ebenfalls und liegt damit beim Gewinn etwas über dem Mittelwert des Zielkorridors von Sixt./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 16:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,29 % auf 99,60EUR erreicht.