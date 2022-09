Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- Unternehmen, die bei Entscheidungsprozessen Emissionsdaten berücksichtigen,konnten ihren CO2-Ausstoß um zusätzliche 4,6 Prozent pro Jahr senken- Klimaschutz-Ambitionen lassen sich durch den Ausbau derDatenmanagement-Kompetenz und Kooperation entlang der Lieferkette schnellerumsetzenDamit Unternehmen ihre Dekarbonisierungsziele erreichen können, müssen sie dasPotential ihrer Emissionsdaten vollständig ausschöpfen. Die neue Studie desCapgemini Research Institute(https://www.capgemini.com/insights/research-institute/) , "Data for Net Zero:Why data is key to bridging the gap between net zero ambition and action" (https://www.capgemini.com/de-de/news/studie-potenzial-von-daten-strategie-analyse-management-zu-dekarbonisierung-bei-unternehmen-klimaschutzziele-erreichen/) ,[1]zeigt: Die große Mehrheit (85 Prozent) der Unternehmen erkennt zwar den Wert vonEmissionsdaten, aber fast die Hälfte (48 Prozent) ist nicht gut genugaufgestellt, um diese Daten zur Entscheidungsfindung zu nutzen.Derzeit verwendenUnternehmen Emissionsdaten hauptsächlich dafür, ihre Umweltbilanz auszuweisenund nur selten, um bestehende Prozesse zu verbessern oder Möglichkeiten zurEmissionsreduktion zu eruieren. Die Entwicklung eines belastbarenDatenmanagements und branchenweiter Kooperationsmöglichkeiten hat fürUnternehmen das Potenzial, ihren CO2-Fußabdruck über die gesamteWertschöpfungskette hinweg zu verringern."Welche Schritte Unternehmen und Regierungen heute einleiten, entscheidet überden Erfolg, mit dem sie die gesetzten Net-Zero-Ziele in Zukunft erreichenkönnen. Emissionsdaten sowie Analysen auf Basis der Daten ermöglichen es ihnen,Fortschritte zu erfassen, mit Blick auf neue Regularien und Gesetze voranzugehenoder Kundenerwartungen seriös entgegenzukommen," sagt Felizitas Graeber,Managing Director von Capgemini Invent in Deutschland. "Ein datenbasierterAnsatz kann den entscheidenden Unterschied machen, um Klimaschutzziele zuerfüllen. Auch die Kooperation entlang der Wertschöpfungskette und globaleAllianzen können zu effektivem Emissionsmanagement beitragen. In erster Linieaber müssen Unternehmen klare Emissionsziele definieren und in ihre Kompetenzenzur CO2-Bilanzierung investieren, damit sie von Ambitionen in erfolgreichesHandeln kommen."Im Rahmen der Studie wurden mehr als 900 Unternehmen befragt, die sich das Zielvon Netto-Null-Emissionen gesetzt haben. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) derUnternehmen, die Emissionsdaten in ihre Entscheidungsprozesse einbezogen haben,konnten bereits Nutzen daraus ziehen: Dazu zählt eine zusätzlicheEmissionsreduktion um durchschnittlich 4,6 Prozent - über die Effekte bereits