DAX unter 13.100 Punkten eher weiter nachgebend

Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Donnerstag etwas höher im Bereich von 13.060 Punkten. Im Tageshoch lag der DAX bisher bei 13.111 Punkten, sackte in der Folge wieder nach unten ab. Solange der DAX jetzt unter 13.100 Punkten bleibt, ist eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Kommt es zu einem Durchrutsch unter 12.950 Punkte, wäre ein weiterer Rücklauf bis in den Bereich von 12.600 Punkten zu erwarten.

Aktuelle Lage