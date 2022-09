Der Gesetzesvorschlag soll Hersteller unter anderem dazu verpflichten, über die gesamte angedachte Nutzungsdauer für die Cybersicherheit ihrer Produkte zu sorgen - mindestens aber fünf Jahre lang. Dazu gehören zum Beispiel regelmäßige Softwareupdates. Verbraucher würden dadurch besser über die Cybersicherheit ihrer Produkte informiert, hieß es in einer Mitteilung der Kommission.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission will digital vernetzte Produkte wie Kühlschränke und Autos künftig besser vor Cyberangriffen schützen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf legte die Brüsseler Behörde am Donnerstag vor. "Wir verdienen es, uns mit den Produkten, die wir im Binnenmarkt kaufen, sicher zu fühlen", sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

EU-Kommission will vernetzte Geräte vor Cyberangriffen schützen

