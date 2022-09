ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach Gewinnwarnungen von Dow und Eastman Chemical auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Beide US-Chemiekonzerne hätten für das dritte Quartal Gewinnwarnungen ausgesprochen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bausektor als Abnehmer chemischer Produkte scheine im Quartalsvergleich am meisten Schwäche zu zeigen. Unter den europäischen Produzenten wären hiervon BASF, Arkema, Clariant und Solvay betroffen, während die Risiken bei Akzo Nobel bezüglich der Volumina eingepreist sein dürften./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 22:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 22:55 / GMT

Die BASF Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,57 % auf 42,56EUR erreicht.



Rating: Sell

Analyst: UBS

Kursziel: 37 Euro