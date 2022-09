Durabook präsentiert erstes rundum robustes, lüfterloses 8"-Tablet mit Intel(R)-CPU der 12. Generation

Taipei (ots/PRNewswire) - Das R8 ist das weltweit einzige rundum robuste,

lüfterlose 8"-Tablet mit Intel® Core(TM)-Prozessoren der 12. Generation und

bietet eine einzigartige Kombination aus hervorragender Leistung und ultimativer

Portabilität für den modernen mobilen Arbeiter.



Durabook (http://www.durabook.com/) , die globale Marke für robuste mobile

Lösungen der Twinhead International Corporation, gab heute die Einführung des

neuen R8 bekannt, des weltweit ersten rundum robusten, lüfterlosen 8"-Tablets

mit Intel® Core(TM) Prozessoren der 12. Generation für außergewöhnlich starke

Leistung.





"Durabook-Geräte wurden entwickelt, um die steigenden Anforderungen vonAußendienstmitarbeitern zu erfüllen, die in einigen der anspruchsvollstenSektoren tätig sind, wie z. B. in der Fertigungsindustrie, im Transportwesen, inder Logistik, im Kundendienst und in der Versorgungsindustrie sowie beiStrafverfolgungs- und Regierungsbehörden", sagte Fred Kao, CEO von Twinhead."Diese Mitarbeiter benötigen oft sowohl hohe Leistung als auch Portabilität, waszwei gegensätzliche Bedürfnisse sind - jetzt gibt es dafür das R8. Das R8erfüllt all diese Anforderungen und ermöglicht es den Mitarbeitern, Effizienzund Leistung auch in den rauesten Umgebungen zu steigern."Revolutionäre Rechenleistung Als einziges robustes 8"-Tablet auf dem Markt, dasmit Intel® Core(TM)-Prozessoren der 12. Generation ausgestattet ist, bietet dasR8 eine konkurrenzlose Kombination aus Leistung und Mobilität und wiegt nur 0,86kg. Seine Pentium® Gold-CPU bietet eine Leistung, die bis zu 450 % schneller istals Konkurrenzgeräte mit Intel® Atom® Prozessoren und bis zu 800 % als Gerätemit Intel® Core(TM) Prozessoren. Darüber hinaus steigert die Intel® Iris XeGrafik des Tablets die Rechenleistung, um große Mengen an Daten, Bildern undVideo-Feeds in Echtzeit zu verarbeiten, und bietet eine zuverlässige mobileLösung zur Unterstützung des digitalen und Remote-Betriebs für verschiedeneprofessionelle Anwendungen.Lüfterloses Design für die anspruchsvollsten Umgebungen Das lüfterlose Designdes R8 bietet grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten und wurde speziell entwickelt,um die schwersten Workloads zu bewältigen und gleichzeitig die Anforderungen derrauesten Umgebungen, darunter Öl- und Gasindustrie sowie Bergbau, zu erfüllen.Das R8 wurde entwickelt, um für ultimative Mobilität in eine Handfläche zupassen und gleichzeitig maximale Widerstandsfähigkeit zu bieten. Das Gerät istnach MIL-STD-810H zertifiziert, um Stürzen von bis zu 2 m standzuhalten, undverfügt außerdem über eine IP66- und ANSI/UL C1D2-Zertifizierung. Dies macht eszum perfekten Werkzeug für Außendienstmitarbeiter in einer Vielzahl von