Riesen-Deal im ELEMENTUM abgeschlossen - IMFARR & SN vermieten 80% der Büroflächen

Wien/München (ots) - Nur 6 Monate nach dem Closing von "ELEMENTUM", dem neuen

Innenstadtareal Münchens der Stararchitekten "Herzog & De Meuron", gelingt den

beiden Family Offices der Familien Farrokhnia aus Wien und Ketterer aus Zürich,

nach dem Mietvertragsabschluss mit "WeWork", die nächste große Vermietung: zur

Fertigstellung mietet ein weiteres erfolgreiches, dynamisches und

bonitätsstarkes Unternehmen rund 40.000 Quadratmeter im "ELEMENTUM". Dies ist,

vom Vertragswert, die größte Vermietung in der Geschichte Münchens und beweist

einmal mehr, dass es für gute Lagen und nachhaltige, zukunftsgerechte Projekte

immer Nachfrage gibt. Rund 80% des gesamten Areals von insgesamt 70.000 m2 im

Zentrum Münchens sind damit in Rekordzeit und Rekordhöhe vermietet. Bis zu

insgesamt 7.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in unmittelbarer

Nachbarschaft zum Stachus die Arbeitswelten von morgen, in einem nachhaltigen,

auf höchstem Niveau zertifizierten Areal tagtäglich erleben dürfen.



Seit der Partnerschaft der Familien Farrokhnia und Ketterer und ihrer

Unternehmen IMFARR und SN Holding, hat sich das Joint Venture auf die

Entwicklung von Gewerbeimmobilien in Deutschland fokussiert. Neben zahlreichen

Projekten in Frankfurt, Berlin und Leipzig, zählt IMFARR mittlerweile auch zu

den größten Projektentwicklern Münchens. Nach dem Ankauf der "Highlight Towers",

der Entwicklung des neuen Bürogebäudes "MUC.One" in der Adolf-Kolping-Strasse

und dem Erwerb des Planungsgebietes "MUC.East/Steinhausen NEU", hat IMFARR

Anfang 2022 mit "ELEMENTUM" das letzte große, innerstädtische Büroprojekt

Münchens erworben.