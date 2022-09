Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Im Rahmen der Mitgliederversammlung des VAUNET - Verband PrivaterMedien, dem Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien inDeutschland, wurden am gestrigen Mittwoch in Berlin der Vorstand und dieFachbereichsvorstände des Verbandes für zwei Jahre neu gewählt. Im Amt alsVorstandsvorsitzender wurde Claus Grewenig, Chief Corporate Affairs Officer, RTLDeutschland, in einer konstituierenden Vorstandssitzung bestätigt. Er hattedieses Amt im Februar dieses Jahres von Annette Kümmel, ProSiebenSat.1 Media SE,übernommen, nachdem sie es wegen ihres Ausscheidens aus dem von ihr vertretenenUnternehmen niedergelegt hatte. Ebenfalls in ihren Funktionen bestätigt wurdenMarco Maier, Geschäftsführer Radio/Tele FFH, als Fachbereichsvorsitzender Radiound Audiodienste, sowie Dr. Nina Gerhardt, Geschäftsführerin RTL RadioDeutschland, als seine Stellvertreterin. Dr. Michael Müller, Chief DistributionOfficer, Legal & Regulatory und Leiter Medienpolitik ProSiebenSat.1 Media SE,wurde zum neuen Vorsitzenden des Fachbereichs TV und Multimedia gewählt. Erhatte nach dem Wechsel von Claus Grewenig an die Verbandsspitze bereits diefernsehspezifischen Themen des Fachbereichs federführend koordiniert. Zu seinerStellvertreterin wählte der Fachbereich Sonja Schwetje, Chefredakteurin von ntvund RTL News Wirtschaft und Wissen. Als Schatzmeisterin des Verbandes wurdeKristina Freymuth, General Counsel DACH von Sky Deutschland, gewählt.Dem Vorstand des VAUNET gehören nach den Wahlen an:Claus Grewenig, RTL Deutschland GmbH (Vorstandsvorsitzender); Dr. MichaelMüller, ProSiebenSat.1 Media SE (stellvertretender Vorstandsvorsitzender für denFachbereich Fernsehen und Multimedia); Marco Maier, Radio/Tele FFH GmbH & Co.Betriebs KG (stellvertretender Vorstandsvorsitzender für den Fachbereich Radiound Audiodienste); Christian Berthold, Antenne Thüringen GmbH & Co. KG; KaiFischer, Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG; Dr. Nina Gerhardt, RTL RadioDeutschland GmbH; Matthias Heinze, Discovery Communications Deutschland GmbH &Co KG - a Warner Bros Discovery Company; Kristina Freymuth, Sky Deutschland GmbH(Schatzmeisterin); Petra Lemcke, sunshine live GmbH & Co. KG; Sonja Schwetje,ntv Nachrichtenfernsehen GmbH; Sven Thölen, radio NRW GmbH, Heiko Zysk,ProSiebenSat.1 Media SE sowie als kooptierte Mitglieder Frank Hoffmann, WeltN24GmbH, und Dr. Matthias Kirschenhofer, SPORT1 Medien AG.Mit beratender Stimme gehören dem Vorstand Christoph Mühleib, ASTRA Deutschland