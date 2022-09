CREDIT SUISSE stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Roche von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 350 auf 375 Franken angehoben. Eine Analyse des Kapitalwerts europäischer Pharmakonzerne auf Basis der Schätzungen für 2023 habe ergeben, dass Roche unter den Großen der Branche auf Platz eins rangiert, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einzigartige Produkte im Portfolio verliehen den Schweizern Preissetzungsmacht./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 04:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Plus von +2,18 % auf 343,4EUR erreicht.



