CREDIT SUISSE stuft GSK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat GSK von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 1630 auf 1430 Pence gesenkt. Analyst Dominic Lunn begründete die Hochstufung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der niedrigen Bewertung der Aktien. Die zuletzt schwache Kursentwicklung sei möglichen Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit dem umstrittenen Medikament Zantac geschuldet. Hierfür setzte der Experte eine Summe von fünf Milliarden US-Dollar an./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 04:34 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,48 % auf 15,61EUR erreicht.