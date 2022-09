CREDIT SUISSE stuft ASTRAZENECA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Astrazeneca von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 11000 Pence belassen. Nach einer starken Kursentwicklung der Aktien sei die Bewertung nun nicht mehr so attraktiv, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das lege den Schluss nahe, dass sich die Investoren mit den Kurstreibern mittlerweile angefreundet hätten./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 04:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,81 % auf 118,7EUR erreicht.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Dominic Lunn

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m