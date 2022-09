EMX erhält erste Gebührenbeteiligungszahlungen für die Produktion bei Balya North

Vancouver, British Columbia, 15. September 2022 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) – EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich, den Erhalt der ersten Gebührenbeteiligungszahlungen für die Produktion aus dem Beteiligungskonzessionsgebiet Balya North in der Westtürkei bekannt zu geben. EMX hält eine ungedeckelte 4%ige NSR-Gebührenbeteiligung (Net Smelter Return) an der Metallförderung bei Balya North, einer neu in Betrieb genommenen Mine. Balya North wird von Esanl Eczacibaşi Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. („Esanl“), einem privaten türkischen Unternehmen, betrieben.

In der ersten Jahreshälfte 2022 absolvierte Esan bei der Weiterentwicklung des Projekts Balya North weitere Erschließungsarbeiten in der Mine und öffnete Produktionsstollen und -flächen für den Abbau im dritten und vierten Quartal 2022 (siehe EMX-Pressemitteilung vom 20. Dezember 2021). Die Produktion und Verarbeitung von Material aus Balya North in der ersten Jahreshälfte 2022 bestand weitgehend aus Material, das während des Bauprozesses auf Halde gelegt wurde. EMX hat aus der Verarbeitung dieses Materials Zahlungen in Höhe von insgesamt 98.787 US-Dollar erhalten, einschließlich 15.069 US-Dollar an Mehrwertsteuer („VAT“). Diese Gebührenbeteiligungszahlungen stammen aus der Verarbeitung von 30.223 Tonnen Material mit durchschnittlich 1,68 % Blei, 1,34 % Zink und 39,9 g/t Silber.

Die Mine Balya North ist nun in Betrieb. Ausgehend von den aktuellen technischen Informationen des Betreibers geht EMX davon aus, dass die Produktion nun hochgefahren wird, um im Jahr 2022 eine voraussichtliche Gesamtproduktion von etwa 170.000 Tonnen Material zu erreichen. Darüber hinaus rechnet EMX mit einer Produktion von etwa 450.000 Tonnen Material aus Balya North im Jahr 2023. Es ist anzumerken, dass die bisher bei Balya North geförderten Gehalte aus Material stammen, das während des Bau- und Erschließungsprozesses gewonnen wurde. Die Gehalte werden mit fortschreitender kommerzieller Produktion voraussichtlich deutlich höher sein.

Blei-Zink-Silber-Lagerstätte Balya North: Die Blei-Zink-Silber-Lagerstätte Balya North befindet sich im historischen Bergbaurevier Balya im Nordwesten der Türkei. Bergbau fand bei Balya seit dem Altertum statt, historische Minen wurden über mehrere Generationen hinweg betrieben. Das Konzessionsgebiet Balya North weist ausgedehnte Zonen von einer in Scherzonen gelagerten Blei-Zink-Silbermineralisierung vom CRD-Typ (Carbonatverdrängung) neben Skarn-und stärker mit Kupfer angereicherten Mineralisierungen in Tiefenlage auf.