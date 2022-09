Elektros gibt Einreichung einer vollständigen Patentanmeldung für seine revolutionäre EV-Charging-Technologie bekannt

Das Unternehmen hat vor kurzem die strategische Entscheidung getroffen, eine nahegelegene Firma in Sarasota (Florida) beizuziehen, damit das vollständige Patent so rasch und effizient wie möglich erteilt wird. Elektros hat erstmals im Oktober 2021 eine Patentanmeldung eingereicht. CEO Shlomo Bleier erklärte damals, dass „dieser Erfolg der erste von vielen wichtigen Meilensteinen ist, die eine sichere Grundlage für den Aufbau unseres nachhaltigen Wettbewerbsvorteils bilden werden. Aus unserer Sicht könnte diese Technologie die Elektrofahrzeugbranche grundlegend verändern.“

Die bahnbrechende Technologie bietet den Konsumenten die Möglichkeit, mehrere Ladefunktionen gleichzeitig zu nutzen, was sich in Zukunft zu einem sehr gefragten Feature bei Elektrofahrzeugen entwickeln dürfte. Das Unternehmen will diese Technologie nicht nur in seine eigenen Entwürfe einbauen, sondern sie auch im Rahmen von Lizenzvereinbarungen im großen Stil unter den führenden Elektrofahrzeugherstellern wie Waymo, Envoy, Lucid Motors, Revel, NIO und Nikola, aber auch bei den Herstellern von mit alternativen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen vermarkten.

Über Elektros, Inc.

Elektros (OTC PINK:ELEK) ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten. https://elek.world/