VAUNET-Mitgliederversammlung Forderung nach Aufwertung der Medienpolitik als "Dreiklang aus Gesellschafts-, Wirtschafts- und Digitalpolitik"

Berlin (ots) - Verband fordert gesicherte Refinanzierung für Vielfalt und

Qualität der Inhalte



- Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing, diskutiert mit

Verbandsvorstandsvorsitzenden die aktuellen Positionen der Bundesregierung zur

Digitalpolitik

- Radiovorstand Marco Maier: "Das private Radio in Deutschland befindet sich in

einer kritischen Phase, in der sich seine wirtschaftlichen Perspektiven

entscheiden werden."

- TV- und Multimediavorstand Dr. Michael Müller: "Eine wirksame

Plattformregulierung braucht effiziente Durchsetzungsmechanismen auf

europäischer und nationaler Ebene und eine konsequente Aufsicht."



Der im Amt bestätigte Vorstandsvorsitzende des VAUNET - Verband Privater Medien,

Claus Grewenig, forderte auf der Mitgliederversammlung des Verbandes gestern in

Berlin eine Aufwertung der Rolle der Medienpolitik und einen gesicherten

Rechtsrahmen zur Refinanzierung der Inhalte privater audiovisueller Medien. Der

Verband begrüßte am Abend seiner Veranstaltung den Bundesminister für Digitales

und Verkehr, Dr. Volker Wissing, der vor den Mitgliedsunternehmen und rund 300

geladenen Gästen die derzeitige Situation der Regulierung und das

Selbstverständnis der Bundesregierung hierzu mit Gastgeber Claus Grewenig

diskutierte.