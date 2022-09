Speiseölproduzenten fordern schnelle Entlastung in Energiekrise / Trotz guter Ernteergebnisse gefährdet der rasante Anstieg von Gas- und Stromkosten die Ölsaatenverarbeitung am Standort Deutschland

Berlin (ots) - Bei Ölsaaten ist eine positive Entwicklung der Ernteergebnisse in

2022 zu beobachten. Die globale Versorgung mit Ölsaaten hat sich deutlich

entspannt - selbst bei Sonnenblumensaaten. Dennoch bereiten die

Produktionsbedingungen am Standort Deutschland zunehmend Sorge. "Das liegt", so

OVID-Präsidentin Jaana Kleinschmit von Lengefeld, "neben anhaltenden

Logistikengpässen vor allem am drohenden Energiemangel sowie der immensen

Verteuerung der Verarbeitung von Ölpflanzen infolge historisch hoher

Energiepreise. Besonders die rasant steigenden Kosten für Gas und Elektrizität

machen den deutschen Ölmühlen schwer zu schaffen und gefährden so zunehmend die

hiesige Produktion von Pflanzenölen und Eiweißfuttermitteln."



Der Druck auf die ölsaatenverarbeitende Industrie infolge besonderer Energie-

und CO2-Preisbelastungen war am Standort Deutschland schon vor dem russischen

Überfall auf die Ukraine hoch und hat sich nun nach weiter sprunghaft steigenden

Preisen für Gas, Strom und Kraftstoffe bedrohlich verstärkt. Die nationale

Gasumlage erhöht die Kosten für die Ölmühlen noch einmal erheblich und sorgt so

für eine zusätzliche Benachteiligung im internationalen Wettbewerb. "Das ist ein

Problem, das für unsere Betriebe an den deutschen Standorten inzwischen schnell

zu einer existentiellen Bedrohung anwächst. Wir fordern daher, dass die

Gasumlage zumindest für die Ernährungswirtschaft abgeschafft wird", so

Kleinschmit von Lengefeld.