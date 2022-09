NeXR wird Technologiepartner für Virtual Fitting bei H&M Thailand

- Mit H&M Thailand geht NeXR nach der Kooperation mit H&M beyond.

den nächsten Schritt zur

Revolution des stationären Handels an.

- Dank NeXR kann H&M Thailand von nun an perfekte Körpermaße von Menschen nehmen

und so ideale Größenempfehlungen für Kleidung geben.

- Die offizielle Vorstellung des Projektes findet im Dezember in der Mall

Central World in Bangkok statt.



NeXR Technologies SE (XETRA: NXR

ein

international tätiges Technologieunternehmen, das die komplette

Wertschöpfungskette im Bereich der Extended Realities abdeckt, wird

Technologiepartner für H&M Thailand für die Umsetzung ihrer

Virtual-Fitting-Lösung. Mit der Kooperation heben NeXR und H&M Thailand den

stationären Handel auf ein neues, innovatives Level und bieten Kund:innen die

Möglichkeit durch Erfassung der eigenen Körpermaße das Shoppingerlebnis auf ein

neues Level zu heben.