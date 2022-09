hkk-Transparenzbericht Leistungen, Genehmigungsquoten und Patientensicherheit

Bremen (ots) -



- Umfassender Überblick über das Leistungsgeschehen der hkk

- 99,6 % der Zahnersatzanträge bewilligt

- Welttag der Patientensicherheit am 17. September



Attraktive Zusatzleistungen und Serviceangebote sowie möglichst niedrige

Zusatzbeiträge: Davon versprechen sich Krankenkassen Wettbewerbsvorteile

gegenüber anderen Kassen. Doch was bietet meine Krankenkasse im Vergleich zu

anderen genau, welche Angebote kann ich in Anspruch nehmen und bei welcher

Krankenkasse kann ich wirklich Geld sparen? Um diese Fragen beantworten zu

können, veröffentlichen immer mehr Krankenkassen seit einiger Zeit

Transparenzberichte. Denn diese bieten aussagekräftige Kennzahlen, die einen

objektiven Vergleich möglich machen. Deshalb stellt die hkk in ihrem

Transparenzbericht 2022 erneut interne Abläufe und Fakten dar und klärt explizit

über Beratungsangebote, das Leistungsgeschehen sowie die

Kundenzufriedenheitsmessungen auf.