NÜRNBERGER Versicherung vervollständigt ihre Führungsriege (FOTO)

Nürnberg (ots) - Katja Briones-Schulz (43) verantwortet künftig die Geschäfte

der NÜRNBERGER Personenversicherer. Sie folgt auf Harald Rosenberger (45), der

nach der ordentlichen Hauptversammlung in 2023 neuer Vorstandsvorsitzender der

NÜRNBERGER wird.



Katja Briones-Schulz kommt von der Swiss Re, wo sie unter anderem für den

deutschen Markt zuständig war. Mit 19 Jahren Berufserfahrung in der

Versicherungsbranche verfügt sie über eine ausgewiesene Expertise in der

Entwicklung und Umsetzung von Wachstums- und Vertriebsstrategien sowie der

innovativen Produktentwicklung in der Lebensversicherung.