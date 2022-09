Super Cereal von Else erreicht Platz 1 der Bestseller in der Kategorie Baby-Cerealien auf Amazon.com

Das Erreichen des Bestseller-Status in dieser Kategorie auf Amazon.com innerhalb weniger Monate nach der Markteinführung ist ein Beweis für die Wachstumsrate des Cerealienangebots von Else Nutrition. Außerdem ist Elses Super Cereal der ersten mit dem Clean Label Purity Award zertifizierte Baby-Cereal in den USA, die nachweislich frei von Schwermetallen sind

VANCOUVER, BC, 15. September 2022 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Super Cereal für Babys von Else Nutrition innerhalb weniger Monate nach seiner Markteinführung den ersten Platz unter den Bestsellern aller Baby-Cerealien erreicht hat. Anders als in der Kategorie „Neuerscheinungen“ werden hier die meistverkauften Produkte aller Marken auf der Amazon.com-Plattform gelistet.

„Während wir in der Vergangenheit den Bestseller-Status für Else-Produkte in der Kategorie ‚Neuerscheinungen‘ erreicht haben, ist dies das erste Mal, dass eines unserer Produkte allen anderen Wettbewerber innerhalb einer Kategorie auf Amazon.com den Rang abläuft. Dies bestätigt den Wunsch der Eltern nach einem pflanzlichen ausgewogenen Babybrei, der alle Makronährstoffe und essentiellen Vitamine und Mineralien enthält“, sagt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition.

Elses Super Cereal ist die erste Babynahrung in den USA, die mit dem Clean Label Purity Award ausgezeichnet wurde. Das Zertifikat bescheinigt, dass das Produkt frei von Schwermetallen, Pestiziden und anderen Schadstoffen ist. Außerdem hat Super Cereal das Climate Pledge Friendly-Siegel von Amazon erhalten, um das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit zu unterstreichen.

„Wir sind stolz auf die Rückmeldungen, die wir von unseren Kunden über unser Cerealienprodukt erhalten, sei es von Eltern, die nach einer Alternative suchen, oder von denen, die ihrem Baby seine erste feste Nahrung geben. Und mit dem jüngsten Fokus auf Schwermetallkonzentrationen in Babynahrung sind wir umso mehr erfreut, dass wir den ersten nachweislich schwermetallfreien Babybrei in den USA anbieten, und wir freuen uns darauf, viele weitere Eltern und Babys in der Else-Familie willkommen zu heißen.“