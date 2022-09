FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Hochtief haben am Donnerstag mit gut 6 Prozent Kursplus den jüngsten Rückschlag mehr als aufgeholt. Informierten Kreisen zufolge will der Infrastrukturkonzern Atlantia seinen Anteil am Baukonzern an den spanischen Mehrheitsaktionär der Deutschen, ACS, abstoßen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittag.

