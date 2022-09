ONEKEY ist "Top Industrial IoT Solutions Provider in Europe"

Düsseldorf (ots) - Führendes US-Magazin wählt deutsche Firma zu einer der

führenden Anbieter von IoT-Security



Software "Made in Germany" genießt auch in den USA einen exzellenten Ruf: Im

vergangenen Jahr kürte das US-Magazin "Manufacturing Technology Insights"

Lösungen von Siemens, der Software AG und Cap Gemini als Spitzenklasse im

Bereich der industriellen IoT-Anwendungen. In diesem Jahr wurde ONEKEY mit der

technologisch führenden SaaS-Plattform zur automatischen Software-Analyse von

IoT-Devices als " Top Industrial IoT Solutions Provider in Europe

(https://www.manufacturingtechnologyinsights.com/onekey) " ausgezeichnet.

"Cyberangriffe auf Industrial Automation and Control Systems (IACS) sind immer

häufiger zu verzeichnen und stellen ein enormes Risiko für Unternehmen und

Institutionen dar. Diesen Bedarf haben wir früh erkannt und bieten heute eine

ausgereifte Lösungsplattform mit Entwicklungsvorsprung, die so weltweit

IoT/OT-Anlagen und -geräte sicherer macht. Die Auszeichnung eines renommierten

Magazins bestätigt unsere Strategie zusätzlich", sagt Jan Wendenburg, CEO von

ONEKEY.



Laufende Überwachung von Produkten & Infrastruktur als digitale Zwillinge