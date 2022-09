Beim RBB hatte nach ARD-Angaben die Interims-Intendantin Katrin Vernau am Freitag ihren ersten Arbeitstag, sie ist bislang als WDR-Verwaltungsdirektorin tätig gewesen. Der unabhängige RBB-Rundfunkrat hatte sie in der vergangenen Woche gewählt. Sie soll den Sender aus der Krise führen, bis ein neuer Intendant gewählt ist.

Die ARD-Intendantinnen und -Intendanten hatten vor Wochen in einer beispiellosen Aktion bekanntgemacht, dass sie kein Vertrauen mehr in die RBB-Geschäftsleitung bei der Aufarbeitung der Filzvorwürfe gegen die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und den zurückgetretenen Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf haben. Die Senderchefs hatten dann auch ohne den RBB getagt, weil ihnen Transparenz fehlte.

KÖLN (dpa-AFX) - Die ARD will ihre Intendantensitzungen wieder gemeinsam mit dem in die Krise geratenen Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) abhalten. Der ARD-Chef und WDR-Intendant Tom Buhrow sagte am Donnerstag in Köln nach der Intendantensitzung, dass Treffen ohne den RBB nun der Vergangenheit angehörten. "Das ist jetzt für uns erledigt."

