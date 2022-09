München (ots) - ZUKUNFT HANDWERK 2023 wirft ihre Schatten voraus:

Ein Programm mit namhaften GrößenBesonders erfreulich: Schon jetzt haben namhafte Größen wieWissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar ihre Teilnahme für März 2023 bestätigt.Darüber hinaus geben junge Handwerk-Nachwuchskräfte wie zum Beispiel dieMaurermeisterin Julia Schäfer Einblicke in ihren Alltag - in diesem Fallzwischen Baustelle und Social Media. Mit 437 Tsd. Follwer:innen allein aufInstagram bzw. 579 Tsd. Follower:innen auf TikTok nimmt Schäfer die Deutschentäglich mit in die spannende Welt des Handwerks und lässt sich dafürabwechslungsreiche Inszenierungen einfallen. Tischlermeister Simon Meinberg wirdseine Erfahrungen als gefragter TV-Experte und Unternehmer mit einerBetriebsgröße von über 100 Fachkräften auf der Bühne zum Besten geben. AlsModerator führt der bekannte TV-Journalist Wolfram Kons die drei Tage durchsProgramm.Hybrid und vernetzt: ZUKUNFT HANDWERKZUKUNFT HANDWERK beinhaltet nicht nur die hybride Leitveranstaltung vom 08. bis10. März 2023 im ICM in München, sondern auch eine ganzjährigeOnline-Begleitung, die wertvolles Know-how und Expertise von Entscheider:innenbietet.Cornelia Lutz, Bereichsleiterin B2C-Messen und Leitung ZUKUNFT HANDWERK: "Wirmöchten, dass sich das Handwerk endlich ganzjährig vernetzen und Kontakteknüpfen kann. Darüber hinaus bieten wir Informationen zu aktuellen undzukünftigen Themen, die das Handwerk bewegen, wie beispielsweise unseremonatlichen ZUKUNFT HANDWERK Talks. Der Fokus liegt dabei auf den zukünftigenErfolgsfaktoren, aber auch Herausforderungen für das Handwerk. Wir möchten schonheute wissen, was das Handwerk morgen bewegt."Um allen Gewerken im Handwerk das richtige Werkzeug und die passenden Themen zubieten, hat ZUKUNFT HANDWERK in Zusammenarbeit mit der Trendagentur TRENDONE ausHamburg unter anderem einen auf das Handwerk zugeschnittenen Trendradarentwickelt. Die Einzelheiten hierzu folgen in Kürze. Lutz weiter: "Schon jetztso eine bunte und prominente Mischung an Specher:innen für das Live-Event im