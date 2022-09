Der Sportwagenbauer Porsche drängt im Herbst an die Börse und die Nachfrage nach Aktien läuft bereits im Vorfeld auf Hochtouren. Obwohl die Bücher für Bestellung offiziell noch gar nicht geöffnet sind, lässt sich schon erkennen, dass das Angebot an Porsche-Aktien wohl nicht für alle reichen wird.

Dies sei aus internen Finanzkreisen zu hören, wie das Handelsblatt berichtet. Denn einige Investoren werden wohl besonders üppige Aktien-Pakete offeriert bekommen, da sie so genannte Ankerinvestoren sind. Diese verpflichten sich dazu, einen bestimmten Anteil an Papieren zu erwerben, unabhängig davon, wie hoch der Kurs in der veröffentlichten Preisspanne ist. Als drei heiße Anwärter für diese Rolle gelten laut Handelsblatt die Staatfonds von Abu Dhabi und Norwegen, sowie der US-Fonds-Anbieter T. Rowe Price.