Die letzten beiden Diamantbohrungen auf dem Zinnprojekt Gottesberg in Deutschland von First Tin haben breite Zonen mit hochgradiger Mineralisierung durchschnitten:

73,3m @ 0,49% Zinn aus 91,7m einschließlich 15,6m @ 0,74% Zinn aus 149,4m

2,5 m @ 2,72 % Zinn, 2,56 % Wolfram aus 128,2 m, gefolgt von

6,95m @ 1,46% Zinn, 0,26% Cu, 7,7g/t Ag aus 143,65m

Quelle: First Tin

Diese Ergebnisse folgen auf den zuvor gemeldeten Abschnitt von 6,5 m @ 0,98 % Zinn aus 124,7 m, der am 20. Juni 2022 bekannt gegeben wurde. Die neuen Proben sind deutlich höher als der durchschnittliche Ressourcengehalt bei Gottesberg, der 42,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,27 % Zinn (114.000 t Zinn) enthält.

Im Rahmen des Programms, das zwischen dem 24. November 2021 und dem 30. März 2022 durchgeführt wurde, wurden 16 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2080,5 m an sieben Bohrstellen im Projektgebiet gebohrt. Die Ergebnisse von 10 Bohrlöchern liegen nun vor; sechs Bohrlöcher stehen noch aus.

Gottesberg ist von besonderem Interesse als potenzielle Quelle einer hochgradigen Mineralisierung, die möglicherweise vorkonzentriert und zur weiteren Verarbeitung zu einer zentralen Mühlenanlage im etwa 25 km entfernten Projekt Tellerhäuser transportiert werden kann.

Taronga Projekt in Australien

Neben den hochwertigen Projekten in Deutschland besitzt First Tin noch über ein sehr interessantes Projekt in Australien mit ebenfalls geringem Investitionsaufwand.

Dieses riesige Projekt heißt Taronga und verfügt über eine einfach Metallurgie und eine unterstützende und bergbaufreundliche Regierung . Es ist die 5. größte unerschlossene Zinnreserve der Welt

Quelle: First Tin

Taronga wurde 2022 erworben und profitiert von über einem Jahrhundert Entwicklung, einschließlich umfangreicher Bohrungen, Tunnelbau und Bergbau. Das Projekt liegt im australischen Bundesstaat New South Wales und soll in der Zukunft als Tagebau betrieben werden.

Wie bei Tellerhäuser ist Taronga von einer hervorragenden bestehenden Infrastruktur und reichlich wenig erkundeten Zinnvorkommen umgeben, die ein großes Explorationspotenzial bieten. Bedeutende Explorationsarbeiten wurden von BHP in den Jahren 1933, 1958 und 1964 und vom Newmont Joint Venture von 1979 bis 1983 durchgeführt.

Quelle: First Tin

Taronga wurde bereits in der Vergangenheit eingehend untersucht, wobei ein tragfähiger wirtschaftlicher Plan für die Produktion erstellt wurde. Die erneute Prüfung durch First Tin hat Möglichkeiten zur Senkung der geschätzten Kapital- und Betriebskosten aufgezeigt. Es handelt sich um eine große Ressource mit mehreren Satelliten, die eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine oder eine Vergrößerung in einem sehr aussichtsreichen Gebiet ermöglichen. Sie ist genehmigt und weit fortgeschritten, um unmittelbar nach Tellerhäuser in Produktion zu gehen.

Ähnlich wie bei den Projekten in Deutschland dienen umfangreiche Nebenprodukte als Zusatzeinnahmen. Bei Taronga sollte First Tin einen gewissen Nutzen aus der Kupfer-Silber-Produktion ziehen können.

Beide Länder in denen sich die Projekte befinden bieten einen einzigartigen Standortvorteil gegenüber zahlreichen Konkurrenten. Während die deutschen Liegenschaften im Herzen des industriellen Europas inmitten von Hightech-Industrien liegen, hat das australische Projekt Taronga die Wahl zwischen einem kurzen Zugang zum chinesischen Zinnraffineriesektor - einem Sektor, der immer größere Mengen importierter Zinnkonzentrate benötigt, um seine steigende Nachfrage und die sinkende einheimische Produktion zu decken - und Europa als zusätzliche Quelle für konfliktfreies Zinn.

Fazit:

First Tin wird in Zukunft über Zertifizierungsstandards für eine umweltfreundliche Produktion und Nachhaltigkeit verfügen und daher über einen absoluten Wettbewerbsvorteil verfügen. Bei Nichterfüllung drohen zusätzliche Zölle und Gebühren.

Bis zur finalen Produktion ist es zwar immer noch ein langer Weg, doch bis dahin werden die Investoren mit einem beachtlichen Newsflow, durch umfangreiche Bestätigungs-, Erweiterungs- und Explorationsbohrungen zur Ressourcenverbesserung auf beiden Projekten, versorgt.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

