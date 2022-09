Bei den Adobe-Anlegern kam derweil weniger gut an, dass der Konzern offenbar kurz vor der Übernahme des Designsoftware-Unternehmens Figma steht. Aus informierten Kreisen hieß es, dass der Deal etwa 20 Milliarden Dollar kosten werde, und noch am Donnerstag offiziell werden könnte. Von Adobe werden zudem nach Börsenschluss Quartalszahlen erwartet./ag/mis

Drohende wirtschaftliche Folgen durch einen Streik im Güterzugverkehr konnten derweil noch abgewendet werden. Das Weiße Haus erzielte in Verhandlungen mit Gewerkschaften Einigung und wendete die am Freitag erwartete Arbeitsniederlegung ab.

NEW YORK (dpa-AFX) - In den wichtigsten US-Indizes zeichnet sich am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Tags zuvor hatten sie sich wieder gefangen, nachdem die US-Inflationsdaten am Dienstag einen deutlichen Rückschlag ausgelöst hatten.

