Brainix-Entwicklung vom BMBF als neuartig und förderungswürdig anerkannt

Eichstätt (ots) - Das Projekt zur Entwicklung der neuen Lernsoftware Brainix

wurde Ende August vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als

förderungswürdig anerkannt. Von der zuständigen "Bescheinigungsstelle

Forschungszulage" wurde das Brainix-Konzept hinsichtlich der Neuartigkeit des

Produkts, des Risikos der Entwicklung und der Systematik bei der Durchführung

des Vorhabens geprüft.



Das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (FuE), auch

Forschungszulagengesetz (FZulG) genannt, wurde am 1. Januar 2020 mit dem Ziel in

Kraft gesetzt, die Forschungsaktivitäten insbesondere kleiner und mittlerer

Unternehmen anzuregen. Es ermöglicht die steuerliche Begünstigung von

Forschungsausgaben, wenn sie drei Kriterien erfüllen: Die FuE-Vorhaben müssen

"neuartig & schöpferisch", "ungewiss & risikobehaftet" sowie "systematisch &

reproduzierbar" sein.





Brainix-Ansatz "in seiner Gesamtheit neuartig"Das Kriterium der Neuartigkeit wird der Brainix-Entwicklung zuerkannt, da dasLernkonzept des Flipped Classroom in Verbindung mit Storytelling-Ansätzen fürimplizites Lernen sowie dem Einsatz der Technologie maschinellen Lernens inseiner Gesamtheit neuartig sei. Dem Kriterium der Risikobehaftung entspreche dasProjekt insofern, als erprobtes multimediales Lernmaterial für dieUnterrichtsmethode des Flipped Classroom bisher nicht umfassend vorliege. Auchdie Anforderung der Systematik und Planmäßigkeit erfülle das FuE-Vorhaben, daein strukturierter Arbeitsplan sowie ein wissenschaftlich fundiertes Vorgehenbei der Erstellung der Lerninhalte erkennbar seien."Wir freuen uns über den positiven Bescheid des Bundesministeriums, mit dem dieBrainix-Entwicklung als innovatives und damit förderungswürdiges FuE-Projektanerkannt wird", sagt Hannah Nicklas, als CTO in der Geschäftsführung derBrainix GmbH für die Produktentwicklung verantwortlich.