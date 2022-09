Industriegetriebene Maßnahmen haben den "Hauptmotor" der hochwertigen Entwicklung in SCODA angekurbelt (FOTO)

Qingdao (ots) - China-SCO Local Economic and Trade Cooperation Demonstration

Area (nachfolgend als SCODA) hat seit dem Baubeginn insgesamt über 70 Projekte

im Wert von mehr als 200 Milliarden RMB eingeführt. In der ersten Hälfte des

Jahres 2022 setzte SCODA auf die "Industrieankopplung" als die treibende Kurbel

und führte 21 Projekte aus Shanghai Electric SCO-Industriepark für

Kernkraftanlagen, Internationalem SCO-Zentrum für agrarwissenschaftliche und

-technische Forschung und Entwicklung u.a. mit einem Gesamtinvestitionsvolumen

von 62,5 Milliarden RMB ein; das Projekt des industriellen Internets

Haier-COSMOPlat mit einer Gesamtinvestition von 13 Milliarden Yuan wurde in

Angriff genommen; der Fortschritt des Ölraffinerieprojekts am Gwadar-Hafen mit

einer Gesamtinvestition von 4,5 Milliarden US$ wurde beschleunigt, und mit den

SCO-Ländern wurden gegenseitige Investitionen in Höhe von 8,87 Millionen US$

getätigt.



Auf der Grundlage ihrer industriellen Basis und ihrer Entwicklungsvorteile hat

SCODA die "SCO-Elemente" vollständig integriert und ein industrielles

Entwicklungssystem aufgebaut, das von der Herstellung von hochkarätigen

Ausrüstungen, moderner Logistik und internationalem Handel angeführt wird und

von der neuen Generation der Informationstechnologie, der Biomedizin, der neuen

Energien und Materialien sowie intelligenter Haushalte unterstützt wird. Derzeit

ist die intelligente Logistikserviceplattform in mehr als 600

Logistikunternehmen angesiedelt und bietet Dienstleistungen für mehr als 100

Unternehmen in mehr als 20 Branchen wie FMCG, Stahl und Haushaltsgeräte, wodurch

die Effizienz der logistischen Versorgungskette um mehr als 20 % verbessert wird

und der kumulative jährliche Zahlungsfluss 10 Milliarden Yuan übersteigt.