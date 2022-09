Wiesbaden (ots) - Ein Rückblick auf die russischen Cyber-Angriffe rund um den

Ukraine-Krieg anhand von vier Kategorien: Zerstörung, Desinformation,

Hacktivismus und E-Spionage



Als Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, wusste trotz

vieler Einschätzungsversuche niemand von uns, welche Rolle Cyberangriffe bei

einer umfassenden Invasion spielen könnten. Russland hatte seit der Besetzung

der Krim im Jahr 2014 Cyberangriffe auf die Ukraine durchgeführt, und es schien

unvermeidlich (https://news.sophos.com/en-us/2022/02/22/cyberthreats-during-russ

ian-ukrainian-tensions-what-can-we-learn-from-history-to-be-prepared/) , dass

diese Tools weiterhin eine Rolle spielen würden, insbesondere nach den Angriffen

auf das ukrainische Stromnetz (https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unpr

ecedented-hack-ukraines-power-grid/) und der weltweiten Verbreitung des

NotPetya-Wurms (https://www.ncsc.gov.uk/news/russian-military-almost-certainly-r

esponsible-destructive-2017-cyber-attack) .





Seite 2 ► Seite 1 von 7

Eine der Herausforderungen bei der Bewertung der Wirksamkeit oder Auswirkung vonCyberangriffen besteht darin, zu sehen, wie sie in das "große Ganze" passen.Wenn wir uns mitten in einem Konflikt befinden, verschleiert und verzerrt der"Informationsnebel" des Krieges oft unsere Sicht auf die Wirksamkeit einerbestimmten Aktion. Lassen Sie uns jetzt, mehr als sechs Monate nachKriegsbeginn, zurückblicken und versuchen, die Rolle von Cyberwaffen bis zudiesem Zeitpunkt zu bestimmen.Nach Angaben des Ukrainischen Staatsdienstes für besonderen Kommunikations- undInformationsschutz (SSSCIP) wurde die Ukraine seit Beginn des Krieges 1.123 Malangegriffen (https://cip.gov.ua/en/news/bilshe-tisyachi-raziv-atakuvali-ukrayinu-vorozhi-khakeri-za-chas-viini) . 36,9 % der Ziele betrafen dieRegierung/Verteidigung und die Angriffe bestanden zu 23,7 % aus bösartigem Code(https://twitter.com/dsszzi/status/1563173916373581828) und zu 27,2 % aus demSammeln von Informationen.Die Cyber-Komponente des Krieges begann fast 24 Stunden vor der Landinvasion. Inmeinem Tagebuch über den Konflikt (https://news.sophos.com/en-us/2022/03/21/russia-ukraine-war-related-cyberattack-developments/) notierte ich, dassDDoS-Angriffe und Wiper-Angriffe am 23. Februar gegen 16:00 Uhr Ortszeitbegannen. Unmittelbar danach wurde es sehr unübersichtlich, da eine Vielzahl vonAngriffen und Techniken parallel zum Einsatz kamen. Zur besseren Analyse vonIntensität, Wirksamkeit und Zielen habe ich diese Attacken in die vierKategorien Zerstörung, Desinformation, Hacktivismus und Spionage unterteilt.Strategie 1: Zerstörung