STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der vergangenen Handelswoche mit 143,54 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er fast unverändert mit 143,52. Nachdem der Euro-Bund-Future im weiteren Verlauf zunächst auf 144,45 Prozentpunkte anstieg, gab er nach den US-Inflationsdaten bis Dienstagabend wieder auf 143,47 nach. Bis Mittwochmittag setzte sich diese Entwicklung fort. Der Euro-Bund-Future notiert bei 143,24 Prozentpunkten. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 1,7155% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,579% um ca. 0,14 Prozentpunkte niedriger. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe steigt und notiert mit 1,773% über dem Niveau der Vorwoche von 1,713%.

Anlegertrends

USA nehmen 49,5 Mrd. US-Dollar auf

Die USA begeben eine neue zweijährige Anleihe (WKN A3K68A) und nehmen darüber frisches Kapital in Höhe von 49,5 Mrd. US-Dollar auf. Anleger erhalten einen Kupon in Höhe von 3,00%, die erste Zinszahlung erfolgt am 31.12.2022. Gehandelt werden kann diese Anleihe in privatanlegerfreundlichen Einheiten von mindestens 100 Nominalen, dies entspricht auch dem Mindestbetrag. S&P vergibt ein Rating von AAA.