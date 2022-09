Hamburg (ots) - Aon plc (NYSE: AON), ein führendes globalesDienstleistungsunternehmen verstärkt sein Leadership-Team im Bereich HumanCapital Solutions (HCS) in der DACH-Region. Seit dem 1. August 2022 ergänzenChristoph Adams als HCS Rewards Advisory Leader und Axel Bestajovsky als HCSCommercial Leader das Team. Das Portfolio von Aons HCS bietet einenleistungsstarken Mix aus Daten, Analysen und Beratung. Mit der Kombination ausVergütungs- und Assessment-Daten von McLagan-Umfragen und der Radford GlobalCompensation Database können Unternehmen eine Personalstrategie entwickeln, dieauf ihre Ziele abgestimmt ist. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz unterstützt HCSUnternehmen dabei, bestmögliche Wege zu finden, um Mitarbeitende zu gewinnen, zubinden, zu halten, um bessere Personalentscheidungen zu treffen und ihrUnternehmen mit einer resilienten Belegschaft zukunftssicher zu machen. "Wir beiAon möchten wir Unternehmen dabei unterstützen, besser informiert zu sein undfundierte Entscheidungen zu treffen. Dazu gehören Themen wie intelligenteVergütungsmodelle, New Work-Ansätze, Change-Management oder Bonusstrukturen. Mitder langjährigen Erfahrung von Christoph und Axel bauen wir auf unserenbestehenden Kompetenzen auf, die wir im Bereich Assessment als lokalerMarktführer besitzen." kommentiert Bevan Gray, Head of Human Capital Solutions,DACH. Der Unternehmensberater Christoph Adams (56) verantwortet seit August 2022die Vergütungsberatung bei Aon in der DACH-Region. Er verfügt über umfangreicheLeitungserfahrung und industrieübergreifenden Expertise in komplexen undinterdisziplinären Projekten sowie in der Gestaltung nachhaltigerVergütungssysteme für Vorstände, Fach- und Führungskräfte. Der Fokus liegt dabeiauf Gesamtvergütungssystemen, die ESG- und Good-Governance-Prinzipienwiderspiegeln und Technologie als Enabler nutzen. Christoph Adams war zuletztbei Korn Ferry, einer globalen Personal- und Unternehmensberatung, für namhafteKunden in der DACH-Region tätig. Er hat einen MBA in internationalem Managementvon der Thunderbird School of Global Management in Phoenix und einen Abschlussin Betriebswirtschaftslehre von der Universität Hamburg. Mit Axel Bestajovsky(42) gewinnt Aon einen international erfahrenen Vertriebsexperten in denBereichen Assessment, Personalentwicklung und Vergütung. In seiner langjährigenTätigkeit mit führenden Beratungsunternehmen betreute er gemeinsam mit seinenTeams Kunden branchenübergreifend in den Bereichen Assessment und Succession,Leader und Professional Development, Organizational Strategy sowie Rewards undBenefits und häufig im Kontext von Veränderung und Transformation. Zuletzt warAxel Bestajovsky SVP, Enterprise Sales bei Lee Hecht Harrison, einem globalenBeratungsunternehmen für Talent Management und Personalentwicklung. Zuvor war erClient Director Talent & Enterprise Sales Global Accounts bei Korn Ferry mitFokus auf Assessment, Leadership Development und Rewards & Benefits und leitetedavor für die Beratung Right Management den Bereich Talent Management inDeutschland und Österreich.Pressekontakt:Aon Holding Deutschland GmbHViola Mueller-ThunsCaffamacherreihe 16, 20355 HamburgTel.: +49 208 7006-2620mailto:pressegermany@aon.comInfografiken und Bilder in druckreifer Qualität können unterhttp://www.aon.ecco-duesseldorf.de/bilder/ heruntergeladen werden.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68495/5321842OTS: Aon Deutschland