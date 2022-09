Recharge Resources engagiert Projektmanager und mietet mobiles Büro/Lager für Bohrkern und Qualitätskontrolle vor dem anstehenden Bohrprogramm auf dem Lithiumsalar Pocitos 1 in Argentinien

Vancouver, BC, Kanada – 15. September 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vorauszahlung von 22.475 USD getätigt hat, um ein Lager in Argentinien zu mieten, das für die Qualitätskontrolle, als Büro für die Geologen, zu Zwecken der Produktkette und für die Verpflegung während des anstehenden Bohrprogramms auf dem Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta, Argentinien, genutzt werden soll. Der zuvor gewonnene Bohrkern aus dem 400 Meter umfassenden Diamantbohrloch wird zurzeit in Salta gelagert.