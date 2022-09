Nine Mile Metals reicht Bohrgenehmigungen für sein 5.000 m umfassendes Phase-2-Bohrprogramm ein und schließt magnetische UAV-Untersuchung auf 1.000 Linienkilometern ab

Vancouver (British Columbia), Donnerstag, 15. September 2022. Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) („Nine Mile“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erforderlichen Bohrgenehmigungen beim New Brunswick Department of Energy & Mines Branch („NB DEM“) für sein bereits zuvor bekannt gegebenes, 5.000 m umfassendes Phase-2-Bohrprogramm bei seinem VMS-Projekt Nine Mile Brook im weltberühmten Bathurst Mining Camp („BMC“) in der kanadischen Provinz New Brunswick eingereicht hat.

Abb. 1: EarthEX hat UAV-Drohnenvermessungsraster (gelb) bei vorrangigen EM-Zielen erstellt

Wie in Abb. 1 oben dargestellt, wurden im Rahmen unseres geophysikalischen Explorationsprozesses vorrangige Bohrziele (weiße Punkte) bei den späten, stark leitfähigen Zielen (1 bis 5) identifiziert.

Nine Mile Metals hat sich zwei (2) schienengängige Bohrgeräte von Lantech Drilling aus Dieppe in New Brunswick gesichert. Dabei handelt es sich um denselben Bohrpartner wie bei unserem äußerst erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramm im Gebiet Lens. Wir werden zwei (2) 12-Stunden-Bohrcrews pro Bohrgerät einsetzen, womit ein 24-Stunden-Bohrprogramm-Feldteam bei beiden Geräten gewährleistet ist. Durch den gleichzeitigen Einsatz von zwei (2) Bohrgeräten werden wir die Ziele unseres Explorationsprogramms rascher und kostengünstiger erreichen und unsere Proben können wesentlich früher im zertifizierten Labor eingereicht werden.

„Das Arbeitsprogramm bei Nine Mile Brook geht wie geplant voran und die Integration der Daten definiert weiterhin vorrangige Ziele an der Westseite von Brunswick #12. Wir freuen uns darauf, das Profil der Mineralisierung im Gebiet Lens im Rahmen der Phase-2-Bohrungen zu erweitern und gleichzeitig zusätzliche VMS-Körper in der Tiefe innerhalb der von EarthEx definierten vorrangigen Zielgebiete zu entdecken“, sagte Director und VP of Exploration G. Lohman, B.Sc., P.Geo.

Abb. 2: Bohrgebiet Lens – Phase-2-Ziele, Nine Mile Brook VMS

Darüber hinaus hat EarthEX Geophysical Solutions („EarthEX“) das 1.000 Linienkilometer umfassende UAV 3D High Definition Magnetic Survey-Raster erstellt, wobei die eigene Drohnentechnologie und die Verarbeitungsalgorithmen mit dem geringsten verfügbaren Abstand (25 m) angewendet wurden. EarthEX wird alle Rohdaten mit seinen eigenen modernen Algorithmen verarbeiten und sie in unser kontinuierlich weiterentwickeltes 3-D-Explorationsmodell integrieren. Das Ziel besteht darin, die hochauflösende Magnetik einzubinden und unsere Analyse der EM- und physikalischen Eigenschaften zusammen mit den Bohrkernprotokolldaten zu integrieren, um die Phase-2-Bohrziele sowohl im größeren Konzessionsgebiet als auch im Rahmen des fortlaufenden Explorationsprogramms im Gebiet Nine Mile Brook Lens zu definieren. EarthEX hat alle geologischen Strukturen und unterirdischen Körper für die Integration in unser 3-D-Explorationsmodell definiert. Es gibt bestätigte Strukturen für die mineralisierte Faltung und die Quelle des Lens-Bruchs. Unser technisches Team verhandelt zurzeit mit RPC Science & Engineering aus Fredericton in New Brunswick hinsichtlich der Mineralverarbeitungsanalyse der Kernproben von Lens 1, um diese für eine 3.000 t schwere Großprobe zu bewerten. Nine Mile Metals hat vom NB DEM die Verfahrensanweisungen für die Großprobennahme erhalten.