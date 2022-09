Internationale Konferenz zu salzbelasteten Böden in Weifang eröffnet

Weifang, China - Ein Bericht des Informationsbüros der

Stadtverwaltung von Weifang. Am 7. September wird in Weifang die Internationale

Konferenz zu salzbelasteten Böden eröffnet. Das Thema der Konferenz lautet

"Umfassende Nutzung von salzbelasteten Böden und Ernährungssicherheit", und die

Weifang-Initiative der Internationalen Konferenz zu salzbelasteten Böden wurde

veröffentlicht. Die Landwirtschaftsminister Australiens, Russlands, Bulgariens,

der Vereinigten Arabischen Emirate und anderer Länder sowie der Vorsitzende der

International Soil Science Federation und der Generaldirektor des International

Center for Alkaline Salt-Affected Agriculture hielten im Rahmen der Konferenz

Videoansprachen.



In den letzten Jahren hat das chinesische Ministerium für Landwirtschaft und

ländliche Angelegenheiten eine Reihe von Maßnahmen zur Koordinierung der

Förderung der wissenschaftlichen Forschung, der Technologiedemonstration, der

Entwicklung und der Nutzung der Verbesserung salzbelasteter Böden ergriffen,

Sondermittel für die Durchführung spezieller Erhebungen über salzbelastete

Bodenressourcen bereitgestellt und groß angelegte Demonstrationsprojekte zur

Kontrolle der Bodenversalzung in der nördlichen Region durchgeführt.