Gesunde Leistungsfähigkeit & mehr Erfolg im Beruf

In der modernen Arbeitswelt nehmen die Anforderungen sowohl an Arbeitnehmer als auch an Arbeitgeber immer stärker zu, wobei die Auswirkungen auch im Privatleben sichtbar werden. In Zeiten steigender Unsicherheit ist es wichtig, eine klare Vorstellung davon zu haben, wo die eigenen Stärken liegen und wie man sich diese Zunutze machen kann. Mithilfe von professionellem Berufscoaching in Berlin werden Strategien aufgezeigt, wie sie ihre Ziele erreichen, ohne ihre körperlichen und mentalen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Dies führt zu mehr Leistungsfähigkeit, nachhaltigem beruflichem Erfolg und mehr Lebensqualität.

Die eigene Gedankenspirale durchbrechen

Es gibt viele Situationen, in denen die eigene Psyche und mentale Stabilität auf die Probe gestellt werden – sei es im eigenen Job, im familiären Umfeld oder im Alltag. Dabei führen mentale Blockaden dazu, dass falsche Entscheidungen getroffen werden oder man sich gar handlungsunfähig fühlt. Die Gründe dafür können vielseitig sein, der Ursprung ist aber oft derselbe: der Verlust der eigenen Orientierung und mangelnder Fokus auf die eigenen Bedürfnisse. Professionelles Coaching in Berlin kann dabei helfen, den eigenen Kompass wieder neu auszurichten und ein Konzept zu entwickeln, die täglichen Herausforderungen zu meistern. Ein solches Business Health Coaching bietet Christina Yuko Vogel in Frankfurt und Berlin an.

Individuelle Lösungswege entwickeln

Die positiven Auswirkungen von professionellem Coaching werden in vielen verschiedenen Lebensbereichen sichtbar:

Für Klienten, die eine berufliche Neuausrichtung anstreben

Bei neuen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern im Rahmen einer Führungstätigkeit

Auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Als präventive Maßnahme, um Burn-out und andere Erschöpfungssymptome zu vermeiden

Für ein ausgewogenes und umsetzbares Selfcare-Konzept

Dabei richtet sich das Angebot vor allem an Menschen, die aufgrund hoher Leistungsbereitschaft den Bezug zu einer gesunden Work-Life Balance vermissen. Zentral geht es um die Frage, welche persönlichen Ziele man erreichen möchte und wie man die beruflichen und privaten Visionen verwirklichen kann, ohne dabei die mentale und körperliche Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man die Zusammenhänge zwischen Anspruch, Belastung und den eigenen Fähigkeiten in das richtige Verhältnis rücken und so nachhaltige Veränderungsprozesse anstoßen.

Erfahrung, Expertise und fundiertes Fachwissen

Um maßgeschneiderte Lösungen für die jeweiligen Themenbereiche erarbeiten zu können, benötigt man als Coach das richtige Mindset, umfangreiche Erfahrung und fachliche Qualifikationen. Als ehemalige Leistungssportlerin weiß Christina Yuko Vogel, wie man als erfolgreicher Teamplayer arbeitet. Als Trainerin der 2. Basketball Bundesliga hat sie aus einzelnen Spielern ein Team gebildet, welches geschlossen als Einheit auftritt. Diese Fähigkeiten kann sie natürlich auch außerhalb des Sports auf andere Lebensbereiche übertragen. Dabei hilft ihr auch der kulturelle Hintergrund – als Halb-Japanerin schlagen zwei Herzen in ihrer Brust, was ihr ermöglicht, Sachverhalte aus mehreren Perspektiven zu betrachten.

Um sich auch fachlich optimal für professionelles Coaching zu rüsten, absolvierte Christina Yuko Vogel eine Ausbildung zum zertifizierten Business Coach an der Dr. Bock Akademie in Berlin. Ihre Ausbildung zum zertifizierten Gruppen- und Team-Coach sowie zum Health Coach Master Level absolvierte sie am Institut für Health & Selfcare – INHESA®. Dies dient als Grundlage für fundiertes Coaching von Mitarbeitern und Führungskräften in Unternehmen. Außerdem ist sie ein Affiliate Member of the Institute of Coaching McLean, Affiliate der Harvard Medical School.