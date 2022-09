(Berichtigt im vorletzten und letzten Absatz, dass von der Leyen sowohl einen Orden als auch eine gewidmete Bodenplatte erhalten hat. Der Name des Ordens wurde korrigiert. Zudem wurden die Anführungszeichen aus der Überschrift entfernt.)

KIEW (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch in Kiew die Anstrengungen der Ukraine für den angestrebten Beitritt in die EU gelobt. "Ich muss sagen, der Beitrittsprozess ist auf einem guten Weg", sagte die deutsche Politikerin am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew. "Es ist beeindruckend, zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit, Entschlossenheit und Präzision Sie vorankommen." Die Ukraine könne auf ihre europäischen Freunde an ihrer Seite zählen.