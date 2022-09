Seite 2 ► Seite 1 von 2

Burgdorf (ots) - Spätestens, wenn wir selbst oder ein Familienangehöriger durchKrankheit oder einen Unfall auf Pflege angewiesen sind, wird uns bewusst, wiewertvoll die Arbeit qualifizierter Pflegekräfte ist. Doch die gesamte Branchesteht vor einem gewaltigen Problem: Der Pflegekräftemangel bedroht das gesamteSystem. Max Grinda, der Geschäftsführer der FM Recruiting, hat sich das Zielgesetzt, Pflegeunternehmen bei der Suche nach passenden Arbeitskräften effektivzu unterstützen.Max Grinda kam bereits 2017 zum Onlinemarketing und spezialisierte sich 2019gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Felix Hahnewald auf dieMitarbeitergewinnung für Pflegeunternehmen. In dieser Position erlebt derambitionierte Experte für Recruiting, welche Sorgen und Wünsche auf beidenSeiten bestehen - bei den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern. In vielenPflegeunternehmen macht sich Unsicherheit breit. Obwohl viele Einrichtungenihren Mitarbeitern schon gute Arbeitsbedingungen bieten, wird die Personaldeckeimmer dünner. Die Versuche, Verstärkung ins Boot zu holen, scheitern, was beiden bestehenden Mitarbeitern zu chronischer Überlastung führt und Kündigungennach sich zieht - ein Teufelskreis. Auf der anderen Seite stehen wirklichmotivierte Menschen, die gern in der Pflege arbeiten würden, die durchunzeitgemäße Recruiting-Maßnahmen aber eher abgeschreckt werden. Max Grindaweiß, wie er diese beiden Gruppen zusammenbringen kann.Mit modernen Recruiting-Maßnahmen zum ErfolgViele Arbeitgeber setzen in der derzeitigen Verunsicherung auf gewohnteMaßnahmen, die heute jedoch an den Bedürfnissen der Fachkräfte vorbeigehen. Wasimmer funktioniert hat, kann doch jetzt nicht so falsch sein, scheinen vieleArbeitgeber zu denken und inserieren in der Tageszeitung oder auf klassischenJob-Portalen im Internet. Diese Maßnahmen funktionierten vielleicht, als es nocheinen Überschuss an qualifizierten Fachkräften gab, die sich aktiv auf die Suchenach Stellenausschreibungen machten. Heute sind aber gerade die begehrtenKandidaten in festen Arbeitsverhältnissen gebunden und müssen umworben werden."Wer jetzt hochwertige Bewerbungen generieren will, muss umdenken und sich andie Bedürfnisse der Zielgruppe anpassen", erklärt Max Grinda. Im Folgenden gibtder Experte fünf Tipps, die es nun zu beachten gilt.Tipp 1: Stellenausschreibungen auffrischenDer Markt hat sich vom Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt.Trotzdem gestalten viele Unternehmen ihr Recruiting, als könnten sie noch auseinem ganzen Pool an Bewerbern auswählen. Sprich: Sie bieten nicht, sie fordern.Statt den Platz in der Anzeige zu nutzen, um sich als attraktive