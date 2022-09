(Neu: Details)



BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Beratungen mit Gewerkschaften und Vertretern der Wirtschaft hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuversichtlich geäußert, die Inflationskrise gemeinsam in den Griff zu bekommen. Der Bevölkerung sagte der Kanzler erneut die Unterstützung der Bundesregierung zu. "Mir ist wichtig, es noch einmal deutlich zu sagen: Die Bundesregierung lässt niemanden mit der Last allein. You'll never walk alone. Dieses Versprechen gilt", erklärte er.

Scholz hatte am Mittag mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften im Kanzleramt über Lösungen in der aktuellen Inflationskrise beraten.