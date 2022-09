2,3 Mrd. Euro für Wasserstoffprojekte in Niedersachsen (FOTO)

Salzgitter (ots) -



- GET H2 Partner begrüßen Förderung durch das Land Niedersachsen im Rahmen des

IPCEI-Programms der EU (Important Projects of Common European Interest)

- 5 der 12 geförderten Projekte werden von GET H2 Partnern umgesetzt

- Rasche Notifizierung der Fördergelder durch die EU für Hochlauf der

Wasserstoffwirtschaft elementar



Mit rund 709 Mio. Euro unterstützt das Land Niedersachsen die

Wasserstoffprojekte im Land, weitere 1,6 Mrd. Euro sollen vom Bund dazukommen.

Die GET H2 Partner Salzgitter Flachstahl, bp, Evonik, Nowega, OGE, RWE und

Thyssengas, deren zu einem System integrierten Wasserstoffprojekte mit dieser

Förderung umgesetzt werden sollen, begrüßen diese wichtige finanzielle

Absicherung und drängen auf eine zügige Notifizierung der Fördergelder durch die

EU.





In Salzgitter haben der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil undStefan Wenzel, Parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministeriums fürWirtschaft und Klimaschutz, heute die Verwaltungsvereinbarung für dieFördergelder unterzeichnet. Zwölf Wasserstoffprojekte in Niedersachsen sollendavon profitieren, darunter fünf, die unter maßgeblicher Beteiligung vonPartnern der Initiative GET H2 umgesetzt werden. Alle Fördermittel werden imRahmen des Programms für "Wichtige Projekte von gemeinsamem europäischemInteresse" (IPCEI) der EU bewilligt. Bevor die Fördersumme ausgezahlt werdenkann, ist allerdings zwingend ein positiver Bescheid aus Brüssel nötig, derweiterhin aussteht. Um die Projekte innerhalb ihrer ambitionierten Zeitpläneumsetzen zu können, sind die Unternehmen auf zeitnahe Entscheidungen derEU-Kommission angewiesen."Die Bereitstellung der Mittel im niedersächsischen Landeshaushalt ist einwichtiges Signal, dass die Landesregierung entschlossen hinter denWasserstoffprojekten steht", so die sieben GET H2 Partner. Dadurch entstehe mehrVerbindlichkeit für die Finanzierung der Projekte zu Erzeugung, Transport undindustriellem Verbrauch von grünem Wasserstoff. "Das Land Niedersachsenunterstreicht damit seine zentrale Rolle beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaftin Deutschland und das große Potenzial des klimaneutralen Rohstoffs für dieErreichung der Klimaziele."Neben dem finanziellen Aspekt sind zur Realisierung der Projekte vor allem aufeuropäischer Ebene noch wichtige regulatorische Rahmenbedingungen notwendig.Dazu gehören die Fragen, welcher Strom für die Erzeugung von grünem Wasserstoffverwendet werden darf, wie die Finanzierung des Wasserstoffnetzes organisiertwerden soll oder welche Anreize für den Verbrauch des grünen Wasserstoffs in derIndustrie geschaffen werden. Für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft brauchtes Klarheit in diesen zentralen Punkten, betonen die GET H2 Partnerunternehmen.Die Initiative GET H2Den Kern für eine bundesweite Wasserstoffinfrastruktur zu etablieren, um eineeffiziente Umsetzung der Energiewende möglich zu machen: Das ist das Ziel derInitiative GET H2. Die Initiative ist ein Netzwerk bestehend aus rund 50Unternehmen, Institutionen und Kommunen, die sich aktiv für die Schaffung eineswettbewerbsorientierten Wasserstoffmarktes und für die dazu notwendigenAnpassungen der gesetzlichen und regulatorischen Grundlagen einsetzen. Inzahlreichen Projekten treiben die Partner der Initiative die Entwicklung derTechnologien und ihre Markteinführung voran und planen die Realisierung vonInfrastrukturen zu Produktion, Abnahme, Transport und Speicherung von grünemWasserstoff (H2).Pressekontakt:Kai TenzerPressesprecher Nowega GmbHmailto:presse@nowega.de0251 60998-345