ION Energy beginnt mit Bohrung von Überwachungsbohrlöchern bei Urgakh Naran und bestätigt Standortbesichtigung

Toronto, 15. September 2022. ION Energy Limited (TSX-V: ION, OTCQB: IONGF, FWB: 5YB) („ION“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/ion-energy-l ...) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen bei Urgakh Naran begonnen haben und die bereits bekannt gegebene Standortbesichtigung noch in diesem Monat stattfinden wird.

Höhepunkte:

- Bohrung von erstem von drei Bohrlöchern bei Urgakh Naran, die bis zur Mindesttiefe von 300 m gebohrt werden sollen, hat begonnen, was das Unternehmen in Richtung einer vermuteten Ressource vor Jahresende voranbringt

- Standortbesichtigung, einschließlich technischer Experten und potenzieller strategischer Partner, wird noch vor Monatsende stattfinden

„Dies ist ein weiterer aufregender Durchbruch für das Unternehmen, zumal wir weiterhin unser Versprechen an die Investoren hinsichtlich bevorstehender Katalysatoren einhalten, was es uns ermöglicht, den Wert von Urgakh Naran besser zu verstehen. An der Standortbesichtigung im Laufe dieses Monats werden technische Experten, potenzielle strategische Partner und ich selbst teilnehmen - ein richtungweisender Moment für das Unternehmen und unsere Aktionäre. Wir freuen uns darauf, die Arbeiten vor Ort voranzutreiben, einschließlich dreier Überwachungsbohrlöcher und schließlich einer Berechnung der vermuteten Ressourcen noch vor Ende 2022“, sagte Ali Haji, CEO und Director von ION Energy.

Die Überwachungsbohrlöcher werden von ION Energy zusammen mit unserem hydrogeologischen Bohrvertragspartner durchgeführt. Das Unternehmen wird alle Kernproben aufzeichnen und sicherstellen, dass die Kerne in Kunststoff verpackt, fotografiert und ordnungsgemäß gelagert werden. Soleproben werden gemäß dem Branchenstandard entnommen, analysiert und veröffentlicht.

Zusammenfassung

Bei Urgakh Naran haben Diamantkernbohrungen begonnen, wobei die Kerne für Analysen und Porositätstests entnommen werden.

Abb. 1: Zone mit geringer Widerstandsfähigkeit, dargestellt mit den Linien 1 bis 9, sowie Standorte der Bohrlöcher, die vor Ort gebohrt werden