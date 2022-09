NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben sich am Donnerstag nach dem jüngsten Kursrutsch und der zaghaften Stabilisierung weiter nur vorsichtig auf das New Yorker Börsenparkett gewagt. US-Konjunkturdaten ergaben ein durchwachsenes Bild und boten nur wenig Orientierung. Die wichtigsten Aktienindizes schwankten um die Gewinnschwelle, nach einer Handelsstunde waren die Vorzeichen wieder rot.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,02 Prozent auf 31 129,97 Punkte nach, andere Indizes standen etwas stärker unter Druck. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,35 Prozent auf 3932,25 Zähler. Der am Vortag stärker erholte technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,74 Prozent auf 12 044,30 Punkte.