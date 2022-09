Li-Metal ausgewählt, um an der Autotech Business Mission 2022 nach Kalifornien teilzunehmen

TORONTO, Ontario - 15. September 2022 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM) (OTCQB: LIMFF) (FSE: 5ZO) („Li-Metal“ oder „das Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein führender Entwickler von Lithiummetall-Anoden und Lithiummetall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der kanadischen Regierung ausgewählt wurde, an der bevorstehenden Autotech Business Mission 2022 nach Kalifornien teilzunehmen, die vom 18. bis 23. September stattfindet. Die Business-Mission wird den teilnehmenden Unternehmen Zugang zu potenziellen US-Investoren, Kunden und strategischen Partnern verschaffen und sie mit Branchenexperten und dem Auto-Tech-Ökosystem in der San Francisco-Bay Area und in Los Angeles bekannt machen.